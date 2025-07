Јокић одбио да потпише нови уговор са Денвером

Српски центар добио је понуду од 212 милиона долара на три године од Денвера да продужи уговор, међутим, у овом тренутку то неће урадити. Разлог је – још више новца.

Јокић би могао да заради додатних 80 милиона долара ако би сачекао са продужетком уговора до наредног лета. Јокићу је понуђен уговор до краја 2027. године, са опцијом продужетка сарадње до 2028. године ако би то Јокић желео, ипак, од тога нема ништа.

Денвер је овог лета довео неколико важних играча за ротацију, али и како би Јокићу олакшали живот на паркету. Дошли су Кем Џонсон, Брус Браун, Тим Хардавеј јуниор и Јонас Валанчијунас.

