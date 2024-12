(ВИДЕО) ИСТОРИЈСКА ПОБЕДА ЗВЕЗДЕ: Првенац црвено-белих у Барселони, Давидовац јунак спектакуларне борбе у Блауграни 

Историјски тријумф је иза црвено-белих, који су после девет пораза у Барселони успели први пут да славе.

У последњој утакмици у 2024. години, одиграној у узаврелој атмоесфери „Палау Блаугране“ јунак је на крају у егалу био Дејан Давидовац који је на 19 секунди до краја погодио тројку.

Имали су тимови исти скор пре овог сусрета, девет победа и осам пораза и Београђани су били девети, место испред Каталонаца на табели, а сада је екипа Јаниса Сферопулоса отишла на 10-8.

WHAT a win on the road for @kkcrvenazvezda in Barcelona! #EveryGameMatters pic.twitter.com/hidAbzoc0N

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 27, 2024