КВАРТАРАРО ОСВОЈИО ПОЛ ПОЗИЦИЈУ ПРЕД ВЕЛИКУ НАГРАДУ ШПАНИЈЕ: Марк Маркез први пут ове сезоне "извисио"

Француз је у Херезу дошао до прве пол позиције још од трке у Индонезији 2022. године, тачније после 1.134 дана, рекордним кругом од 1:35.610 минута. Квартараро је у борби за пол победио Марка Маркеза на Дукатију за 33 хиљадитинке и спречио осмоструког светског шампиона да задржи максимални скор у квалификацијама од почетка сезоне.



У првом стартном реду Квартарару ће се уз Маркеза придружити и други возач Дукатија Франческо Бањаја, који је био десетинку и по иза тимског колеге.

Шпанац је, међутим, изашао на стазу на почетку квалификација када је још било истакнуто црвено светло, па остаје могућност да дође до промене резултата. Квартараро је, без сумње, одвозао један од најбољих кругова каријере на путу до пол позиције, своје пете у Херезу. Иако је био веома брз од почетка тркачког викенда, мало ко је могао да се клади да ће француски мотоциклиста бити тај који ће први победити Маркеза у квалификацијама. Ипак, било је јасно да нешто невероватно мора да се деси да би возач Дукатија био заустављен. Претходни пут када се возач Јамахе нашао на челу у краљевској класи било је на другом тренингу за Велику награду Катара 2023. године, али је Квартараро сада направио прворазредну сензацију. Маркез је био на сјајном путу до нове пол позиције, али му се испречио Француз, док је Бањаја пришао близу, али недовољно да помисли да их угрози. Италијан је, иначе, на располагању имао само један мотоцикл, пошто је пао у другом тренингу и прописно оштетио мотор.

Спринт трка (12 кругова) на програму је у суботу од 15, док главна трка почиње у недељу у 14 часова.

Марк Маркез води у генералном пласману са 123 бода, 17 више од брата Алекса, односно 26 од клупског колеге Франческа Бањаје.

