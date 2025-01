(ВИДЕО) ИЗДАТО УПОЗОРЕЊЕ НА ЦУНАМИ! После разорног земљотреса претећи талас јури ка обали ове земље

Упозорење на цунами максималне висине од једног метра издато је за префектуре Мијазаки и Кочин, навела је ЈМА, пренео је Кјодо.



У префектури Мијазаки већ је примећен цунами висок 20 ценитиметара, а како наводи јапанска агенција у нуклеарној електрани у префектури Ехиме нису потврђене аномалије у раду.

За сада нема података о евентуалним жртвама нити причињеној материјалној штети.



Japan’s Meteorological Agency has issued a tsunami advisory after a 6.9 magnitude earthquake occurred off the coast of southwest Japan. pic.twitter.com/Nn76ISyNIa

