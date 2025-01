КОЛИМА НА ГРАЂАНЕ, ИМА МРТВИХ (ВИДЕО) Страшне сцене на новогодишњој прослави!

Како јављају с лица места, претпоставља се да је више људи погинуло када је теренац улетео у масу људи која је прослављала Нову годину у популарној улици за журке у Њу Орлеансу, наводи се у извештајима.

Несрећа се догодила на раскрсници улице Бурбон, познате по бројним баровима и клубовима, и Ибервила око 3:15 сати по локалном времену, пренела је ВГНО. Полиција Њу Орлеанса није прецизирала колико има погинулих. За сада није познато колико је повређених.

Мушкарац, који тврди да је био у улици Бурбон са својом супругом у време инцидента, написао је на мрежи "Екс" да је видео теренско возило како "јури низ пут и гази људе."

Фотографије објављене на интернету показују да је најмање десетак полицајаца на месту догађаја, где је део пута ограђен.

Улица Бурбон је затворена, а на лицу места су и кола хитне помоћи и полиција.

Још увек није познат узрок ове катастрофе.



Per NOPD: At least one fatality and multiple casualties after driver plowed into a group of people on Bourbon Street. More in minutes on @WGNOtv pic.twitter.com/wGO25QhSij

— LBJ📺📻 (@lbjnola) January 1, 2025