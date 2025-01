Генерал Јунус-Бек Јевкуров, заменик руског министра одбране, стигао је у Курск данас ујутро, према речима Александра Хинштејна, вршиоца дужности гувернера Курске регије.

Хинштејн је изјавио да је одржао "радни састанак" с генералом Јевкуровом, али да не може открити појединости.

- Могу рећи само једно: влада Курске регије учиниће све што је могуће како би помогла нашим Оружаним снагама у њиховој светој борби против нацизма - рекао је.

Јевкуров је један од омиљених генерала Владимира Путина. Путин је у децембру унапредио Јевкурова у чин генерала армије, што је само један ранг испод маршала у руској војној хијерархији. Осим што надгледа безбедност руских граница, Путин је Јевкурову поверио и осетљив и високопрофилни задатак организовања руских плаћеничких снага и војне помоћи својим савезницима у Африци.

Украјина је јутрос покренула офанзиву у Курску, а објављени су први снимци напада.

Везе са Србијом

Како су писали руски медији, он је у мају 1999. године добио строго тајни задатак од највише војне команде Руске Федерације: да тајно уђе на територију Косова и Метохије у саставу групе од 18 војника из јединице специјалних снага ГРУ Генералштаба Оружаних снага Русије.

Њихов циљ је био да преузму контролу над стратешким објектом, аеродромом Слатина, и припремају се за долазак главних снага руског контингента.

Његова група је наводно извршила задатак, а детаљи ове операције се и даље држе у тајности.

