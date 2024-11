НА ОКУПЉАЊУ БИВШИХ СТУДЕНАТА У пуцњави на Универзитету Таскиги једна особа погинула, неколико повређено (ВИДЕО)

Како је наведено, жртва пуцњаве није студент Универзитета, али неки од повређених јесу, преноси АП.

"Неколико особа, укључујући студенте Универзитета Таскиги, је повређено и налазе се на лечењу у медицинском центру источне Алабаме у Опелики и болници Баптист саут у Монтгомерију", наводи се у саопштењу.

Шеф градске полиције Патрик Мардис рекао је да је међу повређенима једна студенткиња која је погођена у стомак и један студент који је погођен у руку.

Пуцњава се догодила у кампусу Универзитета.

Истражни биро Алабаме отворио је истрагу.