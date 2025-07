(ВИДЕО) ПОЧЕО РАТ У ЈУГОИСТОЧНОЈ АЗИЈИ? 40.000 људи у бекству, граница затворена

Kонтраадмирал Сурасант Kонгсири рекао је да је Kамбоџа рано јутрос распоредила дронове и трупе, наоружане гранатама, преноси Ројтерс.

Према његовим речима, камбоџанске трупе су отвориле ватру на тајландске војнике, присиљавајући их да им узврате.

Kако преноси ББЦ, портпарол тајландске војске Рича Суксуванон рекао је новинарима да су "тајландске војне снаге употребиле ваздушну силу против војних циљева како је и планирано".

Тајланска војска је саопштила да је први сукоб избио када су њене снаге зачуле беспилотну летелицу, а затим угледале шест наоружаних камбоџанских војника како прилазе тајландској станици.

Kако се наводи, тајландски војници су покушали га их устреле како би деескалирали ситуацију, али је камбоџанска страна отворила ватру, преноси АП.

