(ВИДЕО, ФОТО) ХОРОР У ИЗРАЕЛУ НАКОН СТРАВИЧНОГ НАПАДА ИРАНА Рушевине, крв и крици на све стране ПОГОЂЕНА БОЛНИЦА

Према информацијама локалних медија, испаљено је најмање 25 до 30 пројектила.

Најмање три ракете пале су на подручје Гуш Дана, док је једна погодила регион Негева. Становници Бат Јама такође су пријавили директан удар. На погођене локације упућене су хитне службе.

Један од најтежих инцидената догодио се у граду Бер Шева, где су фрагменти иранске ракете пали на болницу „Сорока“. Према првим информацијама, има повређених. На објављеним снимцима виде се први тренуци после експлозије и размере штете.

Several direct hits on civilian population including the biggest hospital in southern Israel pic.twitter.com/ioJWSEa2lN

