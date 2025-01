(ВИДЕО) ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАВИЧНЕ СЦЕНЕ ПОСЛЕ СУДАРА ДВА ТРАМВАЈА Број повређених попео се на 50 ЧУЈУ СЕ ВРИСЦИ И ЗАПОМАГАЊЕ

У трамвајима се налазило око стотину људи, а према првим информацијама, машиновођа није поштовао знаке и нашао се на погрешном колосеку пре него што се фронтално сударио са трамвајем који је стајао, пренео је Фигаро.



Ватрогасно-спасилачка служба Ба-Рена саопштила је да су мобилисани бројни ресурси и на лицу места, међу којима 130 ватрогасаца, пренела је телевизија БФМ.



Градоначелница Стразбура Жан Барсегијан објавила је на платформи X да у станици још увек има повређених.



"Има прелома, посекотина, удараца у врат, али не верујем да је било трауме главе. Упркос свему, остајем опрезна", истакла је она.



Стразбур је био први велики француски град који је поново пустио у рад трамвајску мрежу од 1994.



Од тада није било веће несреће.

