(ВИДЕО) У СУДАРУ ДВА ТРАМВАЈА ПОВРЕЂЕНО ПРЕКО 20 ОСОБА На лицу места ватрогасне екипе

Несрећа се догодила у тунелу станице у Стразбуруизјавио је полицијски извор за Се њуз, информативни канал телевизије Канала Плус.

Према првим проценама, пет особа је теже повређено, пренео је Ацту17.

Према првим информацијама, машиновођа није поштовао знаке и нашао се на погрешном колосеку пре него што се фронтално сударио са трамвајем који је стајао.

Ватрогасно-спасилачка служба Бас-Рина потврдила је да су мобилисани бројни ресурси и да се налазе на лицу места.

