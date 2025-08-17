overcast clouds
(ФОТО) ПОЖАР У СТАМБЕНОЈ ЗГРАДИ У СЕУЛУ Двоје погинуло, 13 повређених

17.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
с

СЕУЛ: Најмање две особе су погинуле, а 13 је повређено у пожару који је јутрос избио у стамбеној згради у главном граду Јужне Kореје, Сеулу, саопштиле су власти.

Ватрогасна служба саопштила је да је због пожара евакуисано 80 људи, пренео је Јонхап.

У саопштењу се наводи да је пожар избио на 14. спрату зграде са укупно 20 спратова.

 

 

На гашењу пожара је ангажовано 228 ватрогасаца и 76 возила.

Отворена је истрага да би се утврдио узрок пожара.

Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
