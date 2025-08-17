(ФОТО) ПОЖАР У СТАМБЕНОЈ ЗГРАДИ У СЕУЛУ Двоје погинуло, 13 повређених
17.08.2025. 11:56 12:00
Коментари (0)
СЕУЛ: Најмање две особе су погинуле, а 13 је повређено у пожару који је јутрос избио у стамбеној згради у главном граду Јужне Kореје, Сеулу, саопштиле су власти.
Ватрогасна служба саопштила је да је због пожара евакуисано 80 људи, пренео је Јонхап.
У саопштењу се наводи да је пожар избио на 14. спрату зграде са укупно 20 спратова.
A fire broke out at an apartment complex in Mapo District, western Seoul, leaving two people dead and 13 injured. Fire authorities issued a Level 1 response and dispatched crews to contain the blaze. https://t.co/ePOj4COLRK
— The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) August 17, 2025
На гашењу пожара је ангажовано 228 ватрогасаца и 76 возила.
Отворена је истрага да би се утврдио узрок пожара.