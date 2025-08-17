ПУТИНОВА ПОНУДА ЗА КРАЈ РАТА У УКРАЈИНИ Ево шта тражи Русија за прекид сукоба
ВАШИНГТОН: Мировни предлог о којем су разговарали руски и амерички председници Владимир Путин и Доналд Трамп на самиту на Аљасци, подразумева да се Русија одрекне малих делова "окупиране" Украјине, а Kијев би се одрекао делова своје источне територије које Москва није успела да заузме, наводе извори упознати са размишљањима Москве.
Извештај, у који су неименовани извори агенције Ројтерс имали увид, појавио се дан након што су се Трамп и Путин састали у војној бази на Аљасци, што је био први сусрет између америчког предсједника и шефа Kремља од почетка сукоба у Украјини.
Два неименована извора, рекли су да је њихова упућеност у Путинове предлоге углавном заснована на разговорима између лидера у Европи, САД-у и Украјини и напоменули да нису потпуни.
Ројтерс наводи да није одмах било јасно да ли су Путинови предлози били почетни потез који ће послужити као полазна тачка за преговоре или више као коначна понуда која није била предмет дискусије.
Оцењује се да би, на први поглед, барем неки од захтева представљали огромне изазове за украјинско руководство.
Према предложеном руском споразуму, Kијев би се у потпуности повукао из источних региона Доњецк и Луганск у замену за руско обећање да ће замрзнути линије фронта у јужним регионима Херсон и Запорожје, рекли су извори.
Украјина је већ одбацила свако повлачење са украјинске територије, попут Доњецка, где су њене трупе укопане и за коју Kијев тврди да служи као кључна одбрамбена структура за спречавање руских напада дубље на њену територију.
Извори наводе да би Русија била спремна да врати релативно мале делове украјинске земље које је окупирала у северној Сумској и североисточној Харковској области.
Извори су рекли да знају да руски лидер такође тражи, барем, формално признање руског суверенитета над Kримом, који је Москва анектирала 2014. године, али није јасно да ли то значи признање од стране америчке владе или, на пример, свих западних сила и Украјине.
Рекли су да Путин такође очекује укидање барем дела санкција Русији, али нису могли да наведу да ли се то односи и на америчке и на европске санкције.
Украјини би такође било забрањено придруживање војном савезу НАТО, иако се чини да је Путин отворен за то да Украјина добије неку врсту безбедносних гаранција, рекли су извори и додали да није јасно шта то значи у пракси.