БЕОГРАДСКИ ЗОО ВРТ ИМА НОВУ ЗВЕЗДУ – БЕЛОГ КЕНГУРА Сада тражи име за нежну црвенооку лепотицу

17.08.2025. 12:39 12:43
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
албино
Фото: Printscreen Youtube/ Maaz Birds Lover

Почетком јануара у београдском ЗОО врту рођена је женка веома белог албино кенгура.

Биолог Кристијан Овари објашњава да таква врста ретко опстаје у природи.

Има црвене очи, бело крзно, у принципу, такве животиње у природи не опстају, зато што имају јако осетљиву кожу, јако осетљиве очи. Друге животиње их не препознају, предатори их гледају, као светлећа реклама за једите овде. Тако да у том контексту он не опстаје у природи. Међутим, у вртовима то није проблем. Код нас добијају сву негу, љубав и пажњу, буду занимљиви за посетиоце. То је једна дивна прича о генетским варијацијама које се могу наћи и у природи, само много ређе", рекао је он за Танјуг.

Како је рекао женка рођена у Београду још увек нема име.

Ако имате неки предлог, наша Инстаграм страница, Facebook страница, па чак и email стоје вам на располагању, дајте свој предлог, рекао је он.

Како је рекаота врста валаби добро подносе и хладноћу и топлоту, у природи искључиво пасу, у Зоолошком врту могу да добију неку посластицу, у виду шаргарепе.

Увек напомињем посетиоцима, колико год биле слатке животиње, немојте их хранити, зато што је то јако лоше за њихов стомак, пошто је осетљив, рекао је он.

зоо врт Београд кенгур албино
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
