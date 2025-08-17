БЕОГРАДСКИ ЗОО ВРТ ИМА НОВУ ЗВЕЗДУ – БЕЛОГ КЕНГУРА Сада тражи име за нежну црвенооку лепотицу
Почетком јануара у београдском ЗОО врту рођена је женка веома белог албино кенгура.
Биолог Кристијан Овари објашњава да таква врста ретко опстаје у природи.
„Има црвене очи, бело крзно, у принципу, такве животиње у природи не опстају, зато што имају јако осетљиву кожу, јако осетљиве очи. Друге животиње их не препознају, предатори их гледају, као светлећа реклама за једите овде. Тако да у том контексту он не опстаје у природи. Међутим, у вртовима то није проблем. Код нас добијају сву негу, љубав и пажњу, буду занимљиви за посетиоце. То је једна дивна прича о генетским варијацијама које се могу наћи и у природи, само много ређе", рекао је он за Танјуг.
Како је рекао женка рођена у Београду још увек нема име.
„Ако имате неки предлог, наша Инстаграм страница, Facebook страница, па чак и email стоје вам на располагању, дајте свој предлог”, рекао је он.
Како је рекао, та врста валаби добро подносе и хладноћу и топлоту, у природи искључиво пасу, у Зоолошком врту могу да добију неку посластицу, у виду шаргарепе.
„Увек напомињем посетиоцима, колико год биле слатке животиње, немојте их хранити, зато што је то јако лоше за њихов стомак, пошто је осетљив”, рекао је он.