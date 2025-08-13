clear sky
ИМА ЈЕДНО МЕСТО ГДЕ СЕ ЖИВОТИЊЕ ВОЛЕ, А УЛАЗНИЦА СЕ НЕ ПЛАЋА! У необични мини зоо врт у Темерину УЛАЗИ СЕ осмехом, а излази са срцима пуним љубави

13.08.2025. 17:03
Дневник
РТВ
да
Фото: youtube prinstcrin/ RTV

У Темерину постоји место које не личи ни на један зоолошки врт који сте до сада видели. Тамо нема карата, нема редова и нема аутоматизованих водича.

Само осмех једне баке и стотине малих разлога да свратите и оставите добровољни прилог - уколико желите. Наша екипа посетила је мини зоо врт Катарине Киш, која верује да се љубав према животињама најбоље учи - гледајући их очима детета.

Као да сте закорачили у разгледницу: поточић тихо жубори, мостић вас води до дворишта у којем свака животиња има своју причу. а све их пише иста рука - она бака Катарине, која више верује у нежност него у правила. У  обичном дворишту, међу зеленилом и цвећем, настаје једно сасвим необично место. Ово није само мини зоо врт - ово је свет какав би можда и наш свет требало да буде.

да
Фото: youtube prinstcrin/ RTV

Тек што је сео у ђачку клупу, већ две године има још једну титулу - најмлађи чувар животињског царства у Темерину! Са својих осам година, Марко брине о сваком крилу, шапи и репу као прави професионалац! А како и доликује правом домаћину, већ зна шта следи - ускоро стиже нова дружина петлова и кока, спремна да овај врт учини још живљим.

"У овом периоду ми купујемо патке мандаринке, мужјак има лепу шарену боју да би се представио и да би очарао женку. Женка има једну сиву боју, сиво белу и овим путем желим да поздравим све моје другаре да дођу у зоолошки врт у Темерину", каже Марко Берић, чувар мини зоо врта у Темерину.

Улазницу нико не тражи. Можете да уђете и са динаром и са празним џепом - али нико још није изашао празног срца. Јер оно што бака Катарина даје - не може да се плати. У време када све има цену, а мало тога вредност - једно двориште у Темерину нас подсећа на то да је љубав према животињама, пажња према детету и доброта према старијима - још увек бесплатна. Или, ако баш желите, кошта онолико колико желите да дате.

РТВ

золошки врт темерин животиња
РТВ
Дневник
Војводина Бачка
