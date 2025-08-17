(УЖИВО) „МИР ЈЕ НАЈВИШИ ИНТЕРЕС СВИХ НА ПЛАНЕТИ, А ПОСЕБНО ЗА СРБИЈУ“ Обраћање председника Вучића грађанима

Председник је на почетку обраћања рекао да у име Републике Србије жели да поздрави разговоре Путина и Трампа на Аљасци.

- Србија сматра да су ти разговори од пресудног значаја за будућност човечанства, наравно и за будућност Европе, и за будућност Србије. Мир је највиши интерес свих на планети, а посебно за Србију - рекао је он.

Тензије усмерене против наших грађана ће бити мање ако дође до мира у Украјини, истакао је Вучић.

- Оно зашто сам вас позвао, а то је тема коју сам хтео да избегнем, веровао сам да ће моје следеће обраћање бити о смањивању цена и повећавању стандарда наших грађана. Боримо се за нове планове којима ће грађани Србије бити задовољни, да њихове плате и пензије које ће расти поново, да добију прави значај ако држимо под контролом цене - казао је он.

Фото: Танјуг/ JADRANKA ILIĆ

Вучић истиче да је борба за очување дома људи, места основног животног простора где извршитељи не би имали право да одузимају кућу, је један од приоритета.

- Донели смо одлуку да вам се обратимо после језивих догађаја синоћ у Ваљеву, мало мање језивих у Београду, и једнако ужасних из Новог Сада од пре два или три дана. Чућете прво шта је то што се догађа, а затим ћемо вам рећи шта је то што ће држава да чини - казао је председник.

Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је оно што се дешава у Србији почело причом о тобож великим идеалима, идејама, правди.

Он је у обраћању нацији, рекао да је чудно да прича о правди није било, као што у том периоду није било ни "окупационих медијских сервиса" као данас, када је изгорело 16 људу у разлчитим пожарима у Новом Саду где је била људска кривица и градских челника и свих осталих у том периоду.

Фото: Printskrin/ РТС

"У Северној Македонији нисте чули ту реч, а где је људска кривица лако долазива. У србији смо т о чули јер је искоришћено као муниција против суверене независне земље", рекао је Вучић.

- Пошто смо успешно уништили образовање, дозволили да нам факултети буду претворени у свињце, ваљда смо их градили да буду свињци, а не да деца ту уче... И то је највиши степен успеха који смо направили - не дај боже да неко каже нешто против тога, тај ће бити прогањан. Онда смо у том тепању, кад су нам свињци постали најлепша места на живот, рекли - ми смо против насиља, немојте децу, студенте. Онда је ишло безброј лажи о нападима. А онда су нам зауставили слободу кретања, а све уз поздраве споља. Уз позив да не треба да поштујемо Устав и законе, у којима пише да је слобода кретања загарантована. А они који су од факултета направили свињце, добили су подршку да нам се каже да слобода кретања више не постоји... И све смо морали да трпимо, ако држава крене да спроводи закон, онда вичу терор, терор, дирају нам децу. Замислите ветерана који је 1985. годиште. У ком је рату тај учествовао? Ту је реч о преварантима и лажовима - рекао је Вучић.

Додаје да је онда почела прича да су сви лопови, и да су преко ноћи најпоштенији људи представљени као лопови.

- Слушам лажи да Франш припада моме брату, а ја опет кажем: покажите ми један мој рачун у иностранству. Мој отац има своју кућу на територији БиХ, пошто је једну обновио. А они који имају стотине милиона евра и који су пљачкали земљу одједном постали поштењачине. И све је то подржано од стране окупационих медијских платформи - рекао је Вучић.

Према његовим речима, шириле су се дезинформације, лажи, медијске кампање, попут оне које су објављивали на окупационим медијским платформама у Србији о старици, сиромашној старици која тобоже чека нашу децу и студенте, а та сиромашна старица је из Трансилваније, из Румуније и нема никакве везе са Србијом.

То вам је део тих ствари. Ситни инциденти, протести…Циљ је да се систем раздрма, да се поткопа поверење у институције и створи атмосфера перманентне нестабилности", рекао је Вучић.