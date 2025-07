СПОНЗОРУША ИЛИ ЉУБАВ ЖИВОТА? Меланија Трамп објаснила свој однос са Доналдом ЕВО ШТА ЈЕ РЕКЛА, па још додала и које све скупе ствари има!

Меланија Трамп (55) имала је 28 година када је упознала Доналда Трампа (78). Венчали су се 2005. када је он склопио свој трећи и за сада последњи брак. Бивша словенчанка манекенка се пре тога није удавала.

Да ли зато што је неизбежно да се везе старијег, имућног мушкарца и млађе жене описују као везе из интереса или нечег другог, али Меланију Трамп од самог почетка тог односа прати титула спонзоруше.

И тако је, у мањој или већој мери, и данас, док обавља функцију прве даме САД, други пут. У време када је проглашена за спонзорушу 1999, Меланија Трамп понудила је одговор на питање да ли јој сметају коментари да је са Доналдом Трампом због пара и славе.

"Људи који тако говоре мене не познају", рекла је у интервјуу за ABC News. Новинар је нагласио да се не виђа често 26 - годишња манекенка и супермодел у наручју старијег мушкарца.

Love this interview with Melania at age 26. When asked if she had been hurt by the comments that she was with Donald Trump because he was rich, she gave a very honest and mature answer and said…“they don’t know me”. Love our @FLOTUS 💗 pic.twitter.com/gcEpuF8Rgo

— 𝕿𝖍𝖊 𝕷𝖎𝖔𝖓𝖊𝖘𝖘™️ (@CL4WS_OUT) July 17, 2025