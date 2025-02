АКО ВИДИТЕ ОВУ ОВЦУ, ОДМАХ ЈАВИТЕ ВЛАСНИКУ! Нуди се награда од чак 60.000 евра за изгубљену животињу ЕВО ЗАШТО ЈЕ ТАКО ПОСЕБНА (ВИДЕО)

Животиња је добила име по чувеном британском уметнику Банксију, а позната је по својим сликама које доносе значајан приход прихватилишту.



Нема трагова провале

Одмах да објаснимо да део за сликање није шала, што је и документовано снимцима, а један од Баанксијевих радова је продат за 35.000 јужноафричких ранда (око 1.800 евра).

“Тог недељног јутра, посетила нас је породица из Британије која је желела да уложи у уметност. Међутим, нигде нисмо могли да пронађемо Баанксија. Мислили смо да се крије, а нешто касније алармирали полицију”, саопштили су из прихватилишта.

Истичу да очајнички покушавају да сазнају било какву информацију и нуде награду од 1,2 милиона јужноафричких ранда (око 60.000 евра).

Ученик Пигкаса?

“Да ли је реч о крађи, некој злонамерној шали, не знамо. Нисмо пронашли трагове провале”, казали су.

Додају да је награда велика, јер је губитак Баанксија као и губитак члана породице, преноси СмилеФМ.

“Надамо се да ће нас заједница подржати”, поручили су из азила.

Власници прихватилишта верују да је Баанкси научио да слика гледајући Пигкаса, свињу од 700 килограма из Јужне Африке, чије су слике продате за милионе јужноафричких ранда широм света.

“Баанкси је једина овца на свету која може да слика”, рекли су.

Локална полиција истражује и крађу стоке, након нестанка талентоване овце, али за сада нема новости.

Franschhoek Police detectives are probing a case of stock theft after the world's only painting sheep has gone missing. Farm Sanctuary SA, which is home to "Banksy" is offering a reward of R1.2 million. #smile904fmnews 📷📹: supplied pic.twitter.com/T68I15QACT

— Smile90.4 FM (@Smile904FM) February 13, 2025