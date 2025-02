„Сличност је невероватна!“ Графолог проучио МЕЛАНИЈИН ПОТПИС, па дошао до ШОКАНТНОГ ЗАКЉУЧКА

Најпознатија жена света, одрасла у бившој Југославији, има неку дозу посебности у себи која је права мистерија за многе.

Како би сазнали нешто додатно о њој, проучавају сваки детаљ, а оно што је изазвало посебну пажњу јесте њен потпис.

Графолог се осврнуо на потпис прве даме и дошао до изненађујуг закључка. Како он тврди, у њеном рукопису се може уочити нешто врло узнемирујуће. Наиме, графолози су стручњаци који не само да утврђују аутентичност потписа, већ и представљају науку читања личности и емоција из рукописа људи, који је индивидуална ствар подједнако као и отисак прста.

Анализирајући писмо које је потписала Меланија, уочили су да Меланијин потпис невероватно личи на Доналдов.

Теза стручњака о сличности та два потписа упућује на то да Меланија покушава да копира свог супруга. Питање које се намеће је - да ли то чини својом вољом као имитаторка, или је пак до те мере уз свог застрашујућег мужа изгубила део властитог идентитета?

