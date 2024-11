(ВИДЕО) ЗАСПАО НА РАДНОМ МЕСТУ Видео успаваног петла је најсмешнија ствар коју ћете видети овог јутра

Међутим, шта се деси када се петао успава па закаже у обављању посла? Управо је таква ситуација забележена на снимку који је за кратко време прегледан више од девет милиона пута.

У хит видеу који је подељен на друштвеној мрежи "Икс", улоге су се обрнуле, па је тако човек пробудио свог петла приредивши му "слатку освету" за сва јутра када му је животиња прекинула сан.

Guy catches Rooster sleeping and wakes him instead pic.twitter.com/U3GU4ZFTc6

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) November 7, 2024