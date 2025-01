СТАНКОВИЋ ПОНОВО БРИЉИРАО: Српски голман одличан у ремију његове Венеције и Емполија

Фудбалери Венеција и Емполија одиграли су нерешено 1:1 у првом мечу 19. кола италијанске серије А.



Домаћин је повео већ у петом минуту, када је стрелац био Јоел Похјанпало.

Емполи је успео да дође до изједначења у 32. минуту, а мрежу је затресао Еспосито.

До краја није било промене резултата, па је реми остао на снази. Што се тиче домаћина, најзаслужнији за то је управо млади Филип Станковић, који је упркос примљеном голу имао чак пет одбрана.

Подсетимо, Станковић је у прошлом колу одбранио пенал Ромелуу Лукакуу.

Filip Stankovic on an excellent run of form. https://t.co/GWaU2WEQFA pic.twitter.com/mkVGVi1Q0G

— Serbian Football (@SerbianFooty) January 4, 2025