И НАЈБОЉИ ГРЕШЕ, ЛЕБРОНУ СЕ ОВО НИКАДА НИЈЕ ДЕСИЛО!  Са тројке све машио!

На последње четири утакмице промашио је сваки шут за три поена, дакле шутира 0/19 за три! Тако нешто није му се догодило никада раније у каријери.

Суперстар који је одабран као први пик на драфту 2003. године, испред Дарка Миличића, игра са доста осцилација, а порази Лејкерса се ређају. Против Минесоте је убацио само 10 поена, док је његов овосезонски просек веома добар - 22 поена, 9,1 асистенција и 8 скокова по мечу.

Кренуле су већ прозивке, па се тако међу првима јавио бивши шампион са Бостоном Кендрик Перкинс. "Кола која функционишу савршено могу да се распадну после 100.000 пређених миља. Можда је 40. година за њега та 100.000 миља. Тако ми је деда говорио када је његов стари ауто престао да ради", написао је Перкинс на Твитеру.

У његову одбрану стао је тренер Џеј Џеј Редик који је прокоментарисао и Лебронову изјаву са почетка сезоне када је истакао "да му је циљ да одигра пуну сезону, односно 82 утакмице". "Не знам да ли је то у најбољем интересу и за њега и за нас, али ако се осећа добро онда и треба да игра. Морамо да водимо рачуна о свему наравно", рекао је Редик.

Лејкерси су после одличног старта сезоне доживели пет пораза у последњих седам мечева и у великом су паду форме.

LeBron James is shooting 0-of-19 from three over his last 4 games since dancing to Kendrick Lamar song



🧱 0-of-2 3PT vs. the Spurs

🧱 0-of-4 3PT vs. the Thunder

🧱 0-of-9 3PT vs. the Jazz

🧱 0-of-4 3PT vs. the Wolves pic.twitter.com/fXKHetzn5P

— Akademiks TV (@AkademiksTV) December 3, 2024