НИКОЛА ЈОКИЋ ДОБИЈА НОВОГ ТРЕНЕРА: НЦАА шампион који је одбио Лејкерсе и 70 милиона

Денвер Нагетси спремили су "чистку" у уторак поподне. Прво је отказ добио главни тренер Мајкл Мелоун, а одмах након њега је уследио нови шок и вест да је отпуштен генерални менаџер Калвин Бут.



Кевин О'Конор тврди да Мелоун и Бут нису били у добрим односима, а интересантна је и статистика да Мелоун има највише победа у последњих пет година.

Сада се појављују и информације да је Мајк Мелоун изгубио свлачионицу и цитира се конференција за медије од 21. марта, када су Денвер Нагетси изубили од Портланд Трејлблејзерса.

Дејвид Аделман, син Рика Аделмана, наследиће Мајкла Мелоуна и бити тренер Нагетса до краја текуће сезоне, а како наводе амерички медији, постоји шанса да на лето у Колораду буде присутно ново име.

Шон Рајт извештава да је један од главних кандидата за место тренера Денвера човек који је дуги низ година у НЦАА лиги, који је на челу Конектикат Хаскиса, господин Ден Хурли.

BREAKING: #UCONN head coach Dan Hurley and the Denver Nuggets have mutual interest in the #Nuggets head coaching position. Sources tell me Hurley is expected to meet with the Nuggets brass soon.

— Sean Wright (@SeanWrightNBA) April 10, 2025