УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК! Славио пласман свог тима, па пао са бандере и погинуо

Филаделфија је била у екстази након великог тријумфа тима, а хиљаде навијача изашло је на улице да прослави успех. Међутим, славље је добило мрачан епилог када се Сабапати попео на бандеру, изгубио равнотежу и доживео тежак пад. Присутни су у шоку посматрали несрећу, а многи су снимили тренутак трагедије, па су снимци брзо почели да круже друштвеним мрежама. Младић је хитно пребачен у болницу, али су лекари могли само да констатују смрт.

Сабапати је био изузетно талентован гимнастичар који је током каријере освојио више од 120 медаља на регионалним и међународним такмичењима. Његов универзитет опростио се од њега емотивним речима:

- Као члан универзитетског гимнастичког тима, Тајлер је показивао невероватну дисциплину и посвећеност. Сате и сате је проводио тренирајући и усавршавајући се. Био је омиљен међу колегама, пријатељима и тренерима овде у Филаделфији.

Осим ове трагедије, ноћ славља обележили су и инциденти широм града, међу којима су забележени случајеви пуцњаве и саобраћајна несрећа у којој је аутомобил улетео у групу навијача, при чему је више особа повређено.

Упозоравамо вас, снимак у наставку је веома узнемирујуће природе.

Eagles fan tragically dies after fall during celebration



Tyler Sabapathy (18), a Temple University freshman & award-winning gymnast, tragically fell from a light pole during the Eagles’ NFC Championship celebrations💔#Philadelphia #Eagles #EaglesFan 76ers #WWENXT Lakers pic.twitter.com/VXCXB1IWcw

— GlobeUpdate (@Globupdate) January 29, 2025