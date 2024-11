(ВИДЕО) МОЋНИ ТАЈСОН ЈЕ ПУСТИО ПОЛА Снимак открио оно што смо сви знали

Интернет звезда, која је 2020. постала професионални боксер, али је углавном имала мечеве егзибиционог карактера, савладала је бившег шампиона света једногласном одлуком судија протеклог викенда.



Међутим, данима се у јавности истиче да је "Челични Мајк" пустио Пола, а сада се на друштвеним мрежама појавио снимак који показује колико се 58-годишњак заиста "трудио" да не зада свом ривалу кобан ударац.

Наиме, бивши најмлађи шампион у историји и својевремено најопакији боксер света се суздржавао да ударити јутјубера, судећи према кратком исечку објављеном на мрежи "Икс".

Тајсон је направио финту левом руком, на коју је Пол насео па је оставио целу леву страну свог лица изложен ударцу.

