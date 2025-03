ЂОКОВИЋ СЛАВИО У МАЈАМИЈУ ПОСЛЕ ШЕСТ ГОДИНА: Хиџиката архивиран на реду је Карабељи

Новак је у другој рунди Мастерса на Флориди рутински славио резултатом 6:0, 7:6 после једног часа и 21 минута игре.



Наредни ривал биће му Аргентинац Камило Уго Карабељи, који је после преокрета направио изненађење, победивши Алекса Микелсена са 6:7 (3), 7:5, 6:3.

Био је ово и други тријумф Новака у међусобним дуелима са Аустралијанцем, којег је тукао у Бризбејну почетком године.

Све у свему, Новак је одлично започео турнир, након три узастопна пораза, што му се није десило од 2018. године. Након тешког периода и три узастопна пораза, није се баш очекивало да Новак у првом сету овог сусрета овако доминира. Разбио је у потпуности Аустралијанца, не допустивши му нити један гем за само 27 минута игре. Новак је диктирао ритам са основне линије, погађао је малтене све, како из форхенда, тако и из бекхенда, подсећајући на старе дане. Такође, ритернирао је одлично, био на свакој лопти, уз ограду да ни Хиџикатин сервис није био наш на нивоу.

Хиџиката се на семафор уписао тек у другом гему другог сета, за ироничан аплауз са трибина централног терена у Мајамију. Одмах у наредном гему, Новак је упао у прве проблеме, допустивши две брејк шансе Аустралијанцу. Погодио је Новак два винера у битним моментима, да би уз два поена заредом избегао непријатност. Након мирнијег периода, Новак је у шестом гему стигао до три везане брејк лопте, којима је могао да сломи ривала, али то није успео. Хиџиката је одиграо на високом нивоу, најпре је спасао све брејк лопте, да би онда добрим бекхендом и сервисом окончао гем. После пропуштених шанси, Новак се мало и унервозио, па је и након неких неизнуђених грешака викао, уз пар псовки.

Убрзо се ушло у тај-брејк, кроз који је Новак протутњао и тако стигао до 410. тријумфа на мастерс турнирима.

"Играо сам заиста добро, на високом нивоу од почетка. Знао сам тачно шта хоћу да урадим. Играо сам с њим ове године, у Бризбејну. Одрадио сам 'домаћи', гледао видео снимке. Имао сам доста времена за припрему. Како сам се осећао и како сам играо, ово је веома охрабрујуће

Више је осећај заправо, на метрички начин. Статистика ове сезоне није баш добра. Било ми је потребно више времена да пронађем ритам. Добро сам тренирао последњих десетак дана. Радујем се да играм још овде, узбудљиво је за мене. Да играм на највећем нивоу што дуже. Лепо је вратити се у Мајами после шест година", рекао је Новак.

4️⃣1️⃣0️⃣ MASTERS 1000 WINS❗



🇷🇸 Novak Djokovic has beaten Rinky Hijikata in Miami, 6-0 7-6, for his *410th* Masters 1000 win—tying Rafael Nadal's all-time record. 💪



Djokovic already has the most Masters 1000 titles (40), finals (59) and semifinals (78):https://t.co/YYKMaZHyf8

— TENNIS (@Tennis) March 21, 2025