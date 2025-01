(ВИДЕО) АУСТРАЛИЈАН ОПЕН: Хари и Хенри освојили другу Гренд слем титулу

Финско-британски тандем је у финалу савладао италијански пар Андреу Вавасорија и Симонеа Болелија у три сета (2:1). После више од три сата игре у дуелу шестих и трећих носиоца је било 6:7 (16), 7:6 (5), 6:3.



Дуго ће се причати о првом сету који су четворица тенисера одиграла, а који је трајао тачно сат и по времена када је окончан после 34 поена у тај-брејку.

Италијани су одлично отворили меч и направили брејк у првом гему и чували су предност све до 5:4 када су сервирали за освајање првог сета, али су их противници брејкнули и потом одвели меч у тај-брејк.

Пре тога су Хелиовара и Патен имали три сет лопте на сервис противника у 11. гему, али их нису искористили и за то су кажњени убрзо.

Имали су их још чак седам у тај-брејку, али су се Вавасори и Болели успешно бранили и искористили своју шесту за 1:0.

У другом сету није било брејка, те смо добили још један тај-брејк у ком овог пута није било грешке код Харија и Хенрија, искористили су једину сет лопту за изједначење.

На крилима тог успеха направили су брејк на старту сета одлуке и чували га све до краја. У гему одлуке су Италијани имали две брејк лопте, али су противници успели да преокрену и славе.

За Хелиовару и Патена је ово друга Гренд слем титула након што су претходно освојили Вимблдон прошле године.

