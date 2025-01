(ВИДЕО) СЕНЗАЦИЈА У ЖЕНСКОМ ФИНАЛУ У МЕЛБУРНУ: Аутсајдерка срушила шампионку за титулу Аустралијан опена!

После Иге Швјонтек, друге на свету, Киз је савладала и први рекет света Арину Сабеленку у финалу у три сета (2:1). Тек нешто више од два сата се играло, а по сетовима је било 6:3, 2:6, 7:5.

Невероватан пут је прешла 19. носилац ка својој првој Гренд слем титули (играла и финале УС Опена 2017. поена). Није само победила две најбоље већ и Елину Свитолину, Елену Рибакину и Данијел Колинс.

Стога је пуна самопоуздања ушла у овај меч, о чему је најбоље сведочио њен сервис за који двострука и актуелна шампионка није имала одговор.

На почетку је дувао и ветар дуж "Род Лејвера" што је утицало на Арину Сабаленку која је допустила чак три брејка противници у првом сетуи то тако што је у сваком правила дуплу сервис грешку. У првом сервис гему чак две.

Отишао је тај сет низ воду, заиграла је како уме у другом и вратила се, те је одлука пала у трећем сету одлуке.

Као да су две тенисерке у том делу игре заборавиле колико су брејкова направиле пре тога и како се до њих долази. Све до последњег гема није било ни прилике за то.

Киз се нашла у неповољној позицији када је при резултату 5:5 Сабаленка погодила линију за 15:30, али је у тим тренуцима поново прорадио сервис и онда и форхенд који је био најбољи потез на овом мечу.

Преокренула је тај сервис гем у своју корист и потом на Сабаленкин стигла до првих брејк, односно до две меч лопте од којих је искористила другу.

What a cracker from @Madison_Keys!



Maybe the best shot of her career, at maybe the biggest moment of her career!



She's on the cusp!@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/ZuxfiiVz5X

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2025