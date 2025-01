(ВИДЕО) ЂОКОВИЋ СЕ ПРОШЕТАО ДО ОСМИНЕ ФИНАЛА: Махач без шансе, још један Чех наредни ривал Србину на Аустралијан опену

Најбољи играч света победио је у трећем колу првог гренд слема у сезони на „Род Лејвер Арени“ Томаша Махача 3:0 – 6:1, 6:4, 6:4 и тако му се реванширао за прошлогодишњи пораз у Женеви.

Био је ово трећи међусобни сусрет двојице играча, први на гренд слемовима и Чех, који је 25. носилац на турниру, није имао шансе против расположеног Србина, који јури 11. титулу у Мелбурну.

Ђоковић је доминантно добио први сет, са два брејка и без изгубљеног сервиса. У другом сету Чех је одмах направио брејк, али је Србин узвратио и смањио на 1:2, а онда је тражио медицински тајм-аут због проблема са гутањем.

Најбољи тенисер у историји је попио таблету после које му је било много боље. Ђоковић је затим направио још један брејк и тако преломио сет. Одмах на старту трећег сета Ђоковић прави нови брејк и тако и дефинитивно завршио посао.

Новак је у прва два кола имао солидне тестове. У првом је савладао младог Нишеша Басасвердија 3:1 у сетовима, а истим резултатом био је бољи и од Жаимеа Фарије.

Ђоковић ће у следећем мечу играти против још једног Чеха, Јиржија Лехечке који је победио Бенџамина Бонзија из Француске 3:0 (6:2, 6:3, 6:3).

The level on RLA is high.



Novak breaks back in the second set and we are back on serve at 1-2!#AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/Qvo8ELKyne

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2025