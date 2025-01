(ВИДЕО) НОВАК ЂОКОВИЋ ЧОВЕК ОД ГУМЕ: Невероватно шта све овај 37-годишњак може да уради

После две победе на Аустралијан опену, јасно је да Србин полако враћа ритам, а сада имамо снимак на којем јасно видимо и како теку његове припреме за меч.



Одавно је познат његов надимак "човек од гуме", акробације које изводи на терену сигуран су показатељ да је за њихову изведбу било потребно много снаге и вежбе. На једном до тренинга Ђоковић је изводио многе вежбе, а посебно је занимљиво било видети како се истеже.

Био је у лежећем положају и у једном тренутку је ноге пребацио увис, а онда спустио до главе. У свему томе помагао му је физиотерапеут Миљан Амановић. Наставио је истезање по протоколу, у једном тренутку снимка појавио се и Миомир Кецмановић са тренером Виктором Троицким, па је то било право мало окупљање Срба.

Нема сумње да је Ђоковић честитао колеги из репрезентације велику победу у другом колу Аустралијан опена нас 17. играчем света Хубертом Хуркачем. Нашао се ту и Ђоковићев тренер Енди Мареј, па су сви проћаскали док је олимпијски шампион радио вежбе.

That stretching is insane 😳🔥



Really nice to see #TeamDjokovic congratulate Miomir on his win against Hurcacz 🇷🇸👊🏻 pic.twitter.com/9wkGiAwRaQ

— ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312) January 16, 2025