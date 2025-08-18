few clouds
ПИКСИ АНАЛИЗИРАО ЛЕТОНИЈУ И ЕНГЛЕСКУ: Одржан радни састанак стручног штаба „орлова“ пред септембарске дуеле

18.08.2025. 14:29 14:33
Пише:
Дневник
Извор:
Фудбалски савез Србије
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Почетак септембра резервисан је за наставак квалификација за Првенство света које се 2026. одржава у САД, Канади и Мексику.

Тим поводом стручни штаб фудбалске репрезентације Србије одржао је радни састанак у просторијама Фудбалског савеза Србије на Теразијама. 

Током лета струка на челу са селектором Драганом Стојковићем, пратила је припреме и форму наших репрезентативаца, а у понедељак је први човек најбољег националног тима, заједно са сарадницима, директорима Стеваном Стојановићем и Ненадом Бјековићем, односно тренерима Гораном Ђоровићем, Братиславом Живковићем и Небојшом Стаменковићем, обавио видео–анализу предстојећих ривала, са фокусом на првог противника који „орлове“ очекује у Риги.

Србију очекују дуели са Летонијом у Риги, 6. септембра и три дана касније, дуел са Енглеском на трави нашег највећег стадиона. Интересовање за меч са Енглеском је огромно, улазнице су у рекордном року скоро па распродате, тако да се очекује фантастичан амбијент на стадиону „Рајко Митић“.

Репрезентација Србије биће на окупу од 1. септембра у СЦ ФСС у Старој Пазови, а три дана касније следи одлазак у Ригу. „Орлови“ су на старту квалификација играли нерешено у Тирани са Албанијом (0:0) и савладали Андору у Лесковцу (3:0).

фудбалски савез србије драган стојковић драган стојковић пикси фудбалска репрезентација србије
Спорт Фудбал
