ПИКСИ АНАЛИЗИРАО ЛЕТОНИЈУ И ЕНГЛЕСКУ: Одржан радни састанак стручног штаба „орлова“ пред септембарске дуеле
Почетак септембра резервисан је за наставак квалификација за Првенство света које се 2026. одржава у САД, Канади и Мексику.
Тим поводом стручни штаб фудбалске репрезентације Србије одржао је радни састанак у просторијама Фудбалског савеза Србије на Теразијама.
Током лета струка на челу са селектором Драганом Стојковићем, пратила је припреме и форму наших репрезентативаца, а у понедељак је први човек најбољег националног тима, заједно са сарадницима, директорима Стеваном Стојановићем и Ненадом Бјековићем, односно тренерима Гораном Ђоровићем, Братиславом Живковићем и Небојшом Стаменковићем, обавио видео–анализу предстојећих ривала, са фокусом на првог противника који „орлове“ очекује у Риги.
Србију очекују дуели са Летонијом у Риги, 6. септембра и три дана касније, дуел са Енглеском на трави нашег највећег стадиона. Интересовање за меч са Енглеском је огромно, улазнице су у рекордном року скоро па распродате, тако да се очекује фантастичан амбијент на стадиону „Рајко Митић“.
Репрезентација Србије биће на окупу од 1. септембра у СЦ ФСС у Старој Пазови, а три дана касније следи одлазак у Ригу. „Орлови“ су на старту квалификација играли нерешено у Тирани са Албанијом (0:0) и савладали Андору у Лесковцу (3:0).