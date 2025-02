СРПСКИ ДРЖАВЉАНИН КОЈЕГ ЈЕ ОТЕО ХАМАС ЈЕ ЖИВ! ЕВО ГДЕ СЕ НАЛАЗИ Породица упутила апел: "Позивамо премијера, кабинет и израелску владу - време истиче"

Она је на платформи Икс написала да је Алон био на фестивалу "Нова" са пријатељима, да је стигао сат времена пре почетка напада 7. октобра и да је последњи пут послао поруку својој породици у 8.08 ујутру након што се склонио у склониште поред пута.

Он је отет заједно са Елиом Коно, Хершом Голдберг-Полином и Ором Левијем, који је јуче пуштен на слободу.

Кломпас је пренела и апел Охелове породице израелском премијеру и влади да учине све како би њега, као и друге таоце, спасли.

У саопштењу Алонове породице се наводи да су они данас обавештени да је Алон од отмице држан у тунелима у Гази заједно са таоцима који су недавно ослобођени.

"Иако нам је лакнуло и емотивно знамо да је Алон жив, такође, смо уништени и шокирани његовим тешким физичким и психичким стањем, као и злостављањем које он и други таоци настављају да трпе. Алон је до сада преживео ужас, али нема више времена. Ослобађање талаца се не може одлагати. Све су то хуманитарни случајеви", навели су они.

Од отмице, како су истакли, Алон је држан у тешким условима у Хамасовим подземним тунелима, без дневног светла или приступа основним људским потрепштинама.

"Обавештени смо да је Алон рањен у око. Поред тога, он се налази у посебно тешким условима заточеништва, где постоји озбиљна несташица хране", саопштили су они.

BREAKING! 🚨 SIGN OF LIFE. The family of the hostage Alon Ohel:



After 492 days of uncertainty, we received our first sign of life today - our Alon is alive. He is injured and not receiving treatment.



We were informed today that since his abduction, Alon has been held in the… pic.twitter.com/U2VY1g7nU9

— Israel Unplugged (@UnplugIsrael) February 9, 2025