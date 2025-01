ИЛОН МАСК РЕАГОВАО НА ШОК ТВРДЊЕ- ПОЖАР У ЛОС АНЂЕЛЕСУ ПОДМЕТНУТ? Људи пријављују полицији све сумњиве активности, петоро људи остало без живота

Ватрогасна служба Лос Анђелеса (ЛАФД) и локална полиција још увек нису званично коментарисале ове тврдње.



"Људи пале ватру на местима где је раније није било"

Први који је изнео ову тврдњу био је професор неуробиологије и офталмологије са Стенфорда, Ендру Д. Хуберман, који је објавио видео и написао да су цивили виђени како пале ватру на адреси 302 Пико у Санта Моники.

- Људи подмећу пожаре у урбаним деловима Лос Анђелеса који раније нису горели. Лично сам то видео на 302 Пико у Санта Моники. Пријавио сам, ватрогасци и полиција су реаговали. Будите опрезни и пријавите сваку сумњиву активност одмах. Овде нам не треба још више пламена - написао је Хуберман на мрежи X (бивши Твитер).

Илон Маск реаговао на тврдње

На ове тврдње реаговао је и милијардер Илон Маск, који је кратко коментарисао: „Вау“.

People are lighting fires in otherwise non-burning urban areas of LA. Saw this happen first hand at 302 Pico in Santa Monica. Called it in & fire dept & police responded. Stay safe and call in any activity ASAP. We don’t need more flames out here. pic.twitter.com/AZ4GLr6N3q

— Andrew D. Huberman, Ph.D. (@hubermanlab) January 9, 2025