(ВИДЕО) НАПАД НА РУСИЈУ! ЖЕСТОК УДАР ПРОТИВНИКА НА СТРАТЕШКИ ЦИЉ Орјолску област заусли дронови

Андреј Кличков, гувернер Орјолске области, известио је рано 14. децембра да је 11 дронова оборено изнад региона и да је пожар локализован на складишту нафте, а како кажу нема жртава.

Видео снимци објављени на друштвеним мрежама, а које су снимили локални становници показују како дрон удара у резервоар и изазива експлозије у складишту нафте у граду Орјолу.

Мештани тврде да се најмање једна цистерна запалила током напада, пренела је АСТРА. Није одмах било јасно које је складиште нафте било мета. Украјинска војска још није коментарисала наводни напад. Није познато колика је штета нанета.

