(ВИДЕО, ФОТО) МЕЛАНИЈА ТРАМП ПРИЧА СРПСКИ У ЛОС АНЂЕЛЕСУ! Топао загрљај и пољубац са жртвама пожара

Нови председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп и његова супруга Меланија, посетили су Лос Анђелес како би се упознали са ситуацијом у областима погођеним пожарима.

Током обиласка, Меланија Трамп је имала јединствену прилику да разговара са једном женом на српском језику, што је изазвало одушевљење међу корисницима друштвених мрежа и људима из нашег региона.

Наиме, на друштвеним мрежама појавио се снимак на којем се може видети како Меланија разговара са женом, након чега ју је загрлила и пољубила.

Разговор је започела жена обраћајући се Меланији са "добар дан", на што је прва дама одговорила са "добар дан, како сте?".

Melania spoke to a woman in California and consoles her in her native language - Slavonic. Amazing. pic.twitter.com/TB9QIGTCVC

— Sara Rose 🇺🇸🌹 (@saras76) January 25, 2025