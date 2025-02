БОГДАНОВИЋ У ЛОС АНЂЕЛЕСУ: Атланта послала српског кошаркаша поново у Калифорнију

Атланта Хокси послали су капитена Србије и чак три пика друге рунде у Лос Анђелес Клиперсе за Теренса Мена и Боунса Хајланда, пише Б92.

Тридесетдвогодишњем Богдановићу ово ће бити трећи НБА тим у каријери, пошто је пре Атланте наступао и за Сакраменто Кингсе, који су такође из државе Калифорније.

Он је током текуће сезоне играо доста лошије него претходних, бележећи свега десет поена, 2,8 скокова и две асистенције по мечу, уз јако лоших 37 одсто шута из игре, за 25 минута на паркету.

The Los Angeles Clippers are trading Terance Mann and Bones Hyland to the Atlanta Hawks for Bogdan Bogdanovic and three second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/jffPjDYiVm

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025