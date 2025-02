БОГДАНОВИЋ БИ МОГАО ДА ЗАИГРА СА ОВОМ НБА ЗВЕЗДОМ: Капитен Србије мења клуб у последњи час

После спектакуларног трејда Луке Дончића из Даласа у Лос Анђелес Лејкерсе, уследио је и одлазак Џимија Батлера из Мајамија у Голден Стејт.

Тема прелазног рока је и капитен репрезентације Србије Богдан Богдановић који носи дрес Атланте. Речи о његовом трејду је било већ одавно, а писало се да су за услуге нашег бека заитересовани Бостон Селтикси, Финикс Санси, па и ЛА Лејкерси.

Source: Late this evening, the #Bucks and #Hawks began discussing a trade to send Bogdan Bogdanović to Milwaukee.



A larger deal looms in the forefront for Milwaukee, however if none materialize there is strong mutual interest in this framework.

— Sean Wright (@SeanWrightNBA) February 6, 2025