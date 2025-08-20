СРБИЈА БЕЗ БОДОВА У ГРУПИ НА ЕП: Пораз од Хрвата, с Малтом у осмини финала
Ватерполисти Србије изгубили су од Хрватске 13:9 (5:3, 4:2, 3:1, 1:3) на Европском првенству за играче до 18 година у Румунији.
Ово је нашој екипи трећи пораз у групи и „делфини“ су такмичење у групи завршили на последњем месту.
У осмини финала у четвртак противник ће бити Малта, првак Д групе. Утакмица би по распореду требало да се одигра у 18 часова. У случају победе Србија би у четвртфиналу играла са бољим из дуела Мађарска-Италија.
За разлику од претходне две утакмице Србија је само у почетку на моменте држала корак са Хрватском. Када је ривал у другој четвртини први пут повео са три гола разлике 6:3 Србија више није имала снаге да се приближи и угрози вођство противника. Хрватска је имала и шест голова предности да би у последњих осам минута српски тим успео да ублажи пораз.
Србија: Косановић, Војиновић, Нешковић, Дробњаковић, Урошевић, Зелић 3, Цанепа 1, Папић, Јаковијевић-Југовић 1, Лазић 3, Чонкић 1, Мићановић, Гошић, Милашиновић.
Хрватска: Шпилар, Драгаш, Младинео, Сушић 6, Синовчић, Дујмић 2, Етеровић, Катунарић, Добрић, Скејић 3, Тончинић 1, Докнић, Батош. Кулаш 1.