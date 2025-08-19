few clouds
29°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРУГИ НЕУСПЕХ ВАТЕРПОЛИСТА СРБИЈЕ: Са Хрватском за пролаз на ЕП

19.08.2025. 16:26 16:27
Пише:
Дневник
Извор:
Ватерполо савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Ватерполо савез Србије

Ватерполисти Србије доживели су други пораз на Европском првенству за играче до 18 година у Румунији.

Од „делфина“ је боља била Шпанија 13:7.

У среду у 12.30 Србији је у трећем колу, у осмини финала, потребна победа против Хрватске да би могла да гаји неке амбиције на овом такмичењу.

Као и против Црне Горе у првом дуелу у Орадеји, Србија је била равноправан ривал до средине треће четвртине када је резултат био 6:6. После тога спремнији шпански ватерполисти су заиграли много боље и преосталих 12 минута добили 7:1.

У нашој групи Црна Гора има 6, Шпанија 4, Хрватска 2, док је Србија без бодова.

Србија - Шпанија 7:13 (3:2, 2:2, 1:4, 1:5)

Србија: Косановић, Војиновић, Нешковић 1, Дробњаковић, Урошевић 2, Зелић 1, Цанепа, Папић 1, Васић, Лазић, Чонкић 2, Мићановић, Гошић, Милашиновић.

Шпанија: Пина Вега, Диаз, Солер 2, Милан 2, Прада, Карио 2, Сардо 1, Комабела 4, Лопез, Хуртадо 1, Гарсија, Фернадез, Делмас, Санчез 1.

ватерполо ватерполо репрезентација Србије еп у ватерполу
Извор:
Ватерполо савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Ватерполо
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ДЕЛФИНИ“ СТАРТОВАЛИ ПОРАЗОМ НА ЕП: Црна Гора за нијансу боља
спорт

„ДЕЛФИНИ“ СТАРТОВАЛИ ПОРАЗОМ НА ЕП: Црна Гора за нијансу боља

18.08.2025. 21:40 21:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај