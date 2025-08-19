ДРУГИ НЕУСПЕХ ВАТЕРПОЛИСТА СРБИЈЕ: Са Хрватском за пролаз на ЕП
Ватерполисти Србије доживели су други пораз на Европском првенству за играче до 18 година у Румунији.
Од „делфина“ је боља била Шпанија 13:7.
У среду у 12.30 Србији је у трећем колу, у осмини финала, потребна победа против Хрватске да би могла да гаји неке амбиције на овом такмичењу.
Као и против Црне Горе у првом дуелу у Орадеји, Србија је била равноправан ривал до средине треће четвртине када је резултат био 6:6. После тога спремнији шпански ватерполисти су заиграли много боље и преосталих 12 минута добили 7:1.
У нашој групи Црна Гора има 6, Шпанија 4, Хрватска 2, док је Србија без бодова.
Србија - Шпанија 7:13 (3:2, 2:2, 1:4, 1:5)
Србија: Косановић, Војиновић, Нешковић 1, Дробњаковић, Урошевић 2, Зелић 1, Цанепа, Папић 1, Васић, Лазић, Чонкић 2, Мићановић, Гошић, Милашиновић.
Шпанија: Пина Вега, Диаз, Солер 2, Милан 2, Прада, Карио 2, Сардо 1, Комабела 4, Лопез, Хуртадо 1, Гарсија, Фернадез, Делмас, Санчез 1.