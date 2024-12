(ВИДЕО) ХЕЛИКОПТЕР УДАРИО У ЗГРАДУ БОЛНИЦЕ Има мртвих! ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАВИЧАН СНИМАК НЕСРЕЋЕ

Несрећа се догодила у граду Мугла, а на лицу места су спасилачке екипе.

Према првим информацијама, у питању је хеликоптер који је полетео из Мугле према Анталији. Верује се да је до пада дошло због густе магле.

Према незваничним информацијама страдала су два пилота, један лекар и један члан медицинског особља.Хеликоптер хитне помоћи, који припада Министарству здравља, срушио се на прво горњи спрат болнице у округу Ментеше у Мугли, а потом се срушио у празан простор у близини болнице. На лице места упућене су многе екипе.

(Tелеграф)

A helicopter crashed into a hospital building in southwest Turkey's Mugla on Saturday morning, killing at least four people: Two pilots, a doctor, and a hospital employee - Turkish state media



📽️: Anadolu Agency pic.twitter.com/xX7YQjZjIs

— The New Region (@thenewregion) December 22, 2024