ТРЕСЕ СЕ ПЛАНЕТА Јак земљотрес погодио Јапан

Потрес је регистрован на подручју острва Изу.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на 349 километара југоистично од Хамамацуа.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 382 километара испод површине земље.

🔔#Earthquake (#地震) M5.6 occurred 371 km S of #Shizuoka-shi (#Japan) 8 min ago (local time 17:31:31). More info at:

— EMSC (@LastQuake) January 7, 2025