(ВИДЕО) СРУШИО СЕ АВИОН У БЛИЗИНИ АЕРОДРОМА У "Цесни 310" Погинуле три особе, једна повређена

Несрећа се догодила око 10.20 часова када је "Цесна 310", која је превозила троје људи, полетела са аеродрома Бока Ратон, а одредиште је био аеродром у Талахасију, преноси Си-Би-Ес њуз (CBS News).

Федерална агенција за авијацију (FAA) саопштила је да је авион пао пре него што је стигао до дестинације.

Помоћник шефа ватрогасне службе тог града, Мајкл Ласал, потврдио је да су све три особе које су биле у летелици погинуле, док је један мушкарац хоспитализован са повредама које нису опасне по живот.

ФАА и Национална комисија за безбедност саобраћаја (NTSB) истражују околности несреће.

Градоначелник Бока Ратона, Скот Сингер упутио је саучешће породицама жртава и похвалио брзо деловање хитних служби и других агенција.

Према подацима сајта Flightradar24, авион је кружио у близини аеродрома, што може да укаже на озбиљан проблем са управљањем, а што је касније могло да доведе до губитка контроле и пада авиона, истиче CBS.