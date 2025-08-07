ПУТАРИ НЕ МИРУЈУ: У ГРАДУ И ОКОЛИНИ УРЕЂУЈУ СЕ УЛИЦЕ И СТАЗЕ Завршено асфалтирање 500 метара Самарског пута
Након завршетка асфалтирања 500 метара Самарског пута у Старим Лединцима, на деоници која од Лединачког пута води ка Видиковцу, екипе ЈКП „Пут” започеле су уређење банкина.
У том предузећу наводе да је током јучерашњег дана поправљен коловоз у Привредниковој и Фрушкогорској улици у Новом Саду, као и да су постављени успоривачи брзине од асфалта и нова вертикална саобраћајна сигнализација у улицама Подунавског и Фрушкогорског одреда у Петроварадину.
У Степановићеву, у Улици Биће Кесића, у току је уређење аутобуске окретнице, док је у Косовској улици у Новом Саду у току поправка дела пешачке стазе, а путари поправљаjу коловоз и на деоницама државних путева IIА реда – у Темеринској улици у Новом Саду и Рељковићевој улици у Петроварадину.
– Поред грађевинских радова, екипе за одржавање саобраћајне сигнализације обавиле су послове редовног одржавања и обележавања саобраћајне сигнализације на више локација: у улицама Светосавска и Краља Петра Првог у Каћу, на Темеринском путу, као и на раскрсници Булевара ослобођења и Улице Јаше Томића у Новом Саду и у Рељковићевој улици у Петроварадину – наводе у ЈКП „Пут”, те напомињу да се наведени радови реализују у оквиру редовног летњег плана одржавања путне привреде на територији Града Новог Сада.