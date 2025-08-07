МИЛИЈАРДЕ СТИЖУ У АМЕРИКУ Трампове царине ступиле на снагу, погођено више од 70 земаља
ВАШИНГТОН: Царине које је увео актуелни председник Сједињених Држава, Доналд Трамп, ступиле су данас на снагу захвативши више од 70 земаља.
Од 00:01 часова по локалном времену (ГМТ-4), царине у распону од 10 до 50 одсто примењују се на робу из готово 70 земаља, чиме је значајно проширен обим Трампове трговинске политике која је усмерена ка смањењу трговинског дефицита Сједињених Америчких Држава, наводи Еј-Би-Си Њуз.
"Поноћ је! Милијарде долара од царина сада стижу у Северну Америку!", објавио је Трамп на друштвеним мрежама непосредно пре поноћи.
Међу погођеним земљама је и Канада, један од најважнијих трговинских партнера САД, за коју се сада примењује царина од 35 одсто.
Бразил, велики извозник кафе, суочен је са комбинованом стопом од чак 50 одсто- 40 одсто из нове одлуке, уз постојећу основну царину од 10 процената.
Индија је тренутно погођена царином од 25 процената, али се очекује да се та стопа удвостручи, на 50 одсто, већ 27. августа, што је Трамп оценио као казну за наставак увоза руске нафте током рата у Украјини.
За робу која је отпремљена бродовима до 7. августа, а стигне у САД до 5. октобра, нове царинске стопе неће се примењивати, саопштено је из Беле куће.
Како се наводи, стопе су одређене у складу са висином трговинског дефицита који САД има са конкретним партнерима.
До сада су, према наводима Беле куће, постигнути споразуми са неколико земаља укључујући и Европску унију.
"Председник и његов тим за трговину желе најбоље могуће споразуме за амерички народ и америчке раднике", изјавила је портпаролка Беле куће Каролин Левит
Према анализи Јејл Баџет Лаб-а (Yale Budget Lab), Трампове царине могле би да коштају америчка домаћинства додатних 2.400 долара годишње.