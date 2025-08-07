(ФОТО, ВИДЕО) СТРАХОВИТИ ПОЖАРИ ПРОЖДИРУ ФРАНЦУСКУ Више од 2.000 ватрогасаца бори се са ватреном стихијом ЕВАКУИСАНО НА СТОТИНЕ ЉУДИ
ПАРИЗ: Стотине људи евакуисано је из својих домова у департману Од на југу Француске, где се и трећег дана шири пожар рекордних размера, саопштили су локални званичници.
У пожару је погинула жена стара 65 година, док се три особе воде као нестале, повређено је укупно 13 људи, међу којима су два цивила и једанаест ватрогасаца.
У ноћи између среде и четвртка отворени су центри за привремени смештај у 17 општина, са капацитетом за 1.759 особа, док су ватрогасне и спасилачке службе на терену у пуном саставу, преноси данас БФМ ТВ.
"Сви расположиви копнени и ваздушни ресурси су ангажовани", наводи се у извештају локалних власти.
У момету када је пожар био најинтензивнији, распоређено је 2.100 ватрогасаца са 500 возила, а из ваздуха је изведено укупно 130 бацања воде.
Власти напомињу да су евакуације у оваквим ситуацијама стандардна мера заштите становништва.
Иако се интезитет пожара делимично смањио, његово ширење се наставља, а за данас је планирано даље јачање операција гашења.
Током обиласка погођеног подручја, премијер Франсоа Бајру упозорио је да је реч о "догађају који је директно повезан са климатским променама и сушом", истакавши да се ради о катастрофи "без преседана".
Према званичним подацима, ово је најозбиљнији шумски пожар у Француској од 2006. године, када је почело систематско бележење таквих инцидената, и најтежи за медитерански део земље још од 1970-их година.