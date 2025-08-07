overcast clouds
(ФОТО, ВИДЕО) СТРАХОВИТИ ПОЖАРИ ПРОЖДИРУ ФРАНЦУСКУ Више од 2.000 ватрогасаца бори се са ватреном стихијом ЕВАКУИСАНО НА СТОТИНЕ ЉУДИ

07.08.2025. 08:18 08:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
požar
Фото: Tanjug (SDIS13 via AP)

ПАРИЗ: Стотине људи евакуисано је из својих домова у департману Од на југу Француске, где се и трећег дана шири пожар рекордних размера, саопштили су локални званичници.

У пожару је погинула жена стара 65 година, док се три особе воде као нестале, повређено је укупно 13 људи, међу којима су два цивила и једанаест ватрогасаца.

У ноћи између среде и четвртка отворени су центри за привремени смештај у 17 општина, са капацитетом за 1.759 особа, док су ватрогасне и спасилачке службе на терену у пуном саставу, преноси данас БФМ ТВ.

"Сви расположиви копнени и ваздушни ресурси су ангажовани", наводи се у извештају локалних власти.

У момету када је пожар био најинтензивнији, распоређено је 2.100 ватрогасаца са 500 возила, а из ваздуха је изведено укупно 130 бацања воде.

požar
Фото: Tanjug (SDIS13 via AP)

Власти напомињу да су евакуације у оваквим ситуацијама стандардна мера заштите становништва.

Иако се интезитет пожара делимично смањио, његово ширење се наставља, а за данас је планирано даље јачање операција гашења.

Током обиласка погођеног подручја, премијер Франсоа Бајру упозорио је да је реч о "догађају који је директно повезан са климатским променама и сушом", истакавши да се ради о катастрофи "без преседана".

Према званичним подацима, ово је најозбиљнији шумски пожар у Француској од 2006. године, када је почело систематско бележење таквих инцидената, и најтежи за медитерански део земље још од 1970-их година.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

