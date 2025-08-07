overcast clouds
(ФОТО) КЉУЧА ПОД ЗЕМЉОМ ПОСЛЕ СУПЕРЗЕМЉОТРЕСА Вулкан Кључевској избацује пепео на висину до 11,5 КИЛОМЕТАРА

vulkan
Фото: Tanjug (Yury Demyanchuk, The Russian Academy of Sciences' Vulcanology Institute via AP)

МОСКВА: Још једна емисија пепела са висионом до 11,5 километара забележена је данас на вулкану Кључевскаја Сопка на Камчатки, објавио је Институт за вулканологију и сеизмологију Далекоисточног огранка Руске академије наука на свом Телеграм каналу.

Ово је већ друга емисија пепела овог јутра, преноси ТАСС.

Вулкан Кључевској (Кључевскаја Сопка) је највиши активни вулкан у Евроазији и има правилан облик купа са кратером на врху пречника око 700 метара

вулкан
Фото: Tanjug (Yury Demyanchuk, The Russian Academy of Sciences' Vulcanology Institute via AP)

Тренутно на Камчатки постоји седам активних вулкана, од којих је највећи Кључевској. 

Вулкан је почео да еруптира у ноћи 31. јула након снажног земљотреса магнитуде до 8,8 степени Рихтерове скале, а његова ерупција је све јача, наводи ТАСС.

вулкан ерупција вулкана камчатка
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
