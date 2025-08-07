overcast clouds
КЛИЗИШТЕ ПРЕТИ ГРОБЉУ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ Змајево почивалиште биће обезбеђено потпорним зидом

07.08.2025. 08:37 08:42
Пише:
Јована Вукашиновић
Извор:
Дневник
гробље
Фото: УГЗИНС и ЈКП „Лисје”

Израда пројекта и извођење потпорног зида ради санирања одрона-клизишта на гробљу у Сремској Каменици коштаће 50 милиона динара без ПДВ-а.

То је процењена вредност јавне набавке, коју је недавно расписала Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције: рок за предају документације и завршетак свих радова је 400 дана, а понуде на тендер подносе се до 22. августа. 

„Гробље у Сремској Каменици, у Улици Иве Лоле Рибара, заузима површину 4,5 хектара и заправо је састављено од два гробља, православног и католичког, која су раздвојена стазом и налазе се на истој парцели. На предметној локацији гробља предвиђена је санација клизишта, које је констатовано на ободу катастарске парцеле 5848, као и 5577 КО Сремска Каменица”, објашњено је у пројектном задатку објављеном на Порталу јавних набавки. 

На тим плацевима се, како је наведено, налази косина, изнад које је гробље, и чија је стабилност нарушена због одрона земљишта и пукотина. 

„Сама локација је одрон/клизиште по ободу гробља у Сремској Каменици уз катастарску парцелу 5577 КО Сремска Каменица. Визуелним прегледом локалитета око самог клизишта установљено је да је цео околни терен у природним условима нестабилан”, појашњавају надлежни у тендерској документацији.

На основу сачуваних споменика, сматра се да је садашње гробље настало у 18. веку. На овом гробљу, тачније речено, у православном делу гробља, сахрањени су лекар и познати песник Јован Јовановић Змај (1833–1904) и сликар Новак Радонић (1826–1890).

гробље сремска каменица клизиште
Извор:
Дневник
Пише:
Јована Вукашиновић
Нови Сад
Услови коришћења
