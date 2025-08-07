ЕКСТРЕМНЕ ВРЕМЕНСКЕ НЕПОГОДЕ У АЗИЈИ Немилосрдне врућине, поплаве и олује однеле на стотине живота, вишемилионске штете
ТОКИО: Екстремне временске непогоде погодиле су Азију овог лета у виду екстремних топлотних таласа у Јапану и Јужној Кореји, односно обилних падавина и бујичних поплава широм Кине, Пакистана и Индије, одневши више стотина живота и наносећи вишемилионске штете.
Јапан је у уторак, 5. августа, забележио највишу температуру у историји те земље - чак 41,8 степени било је у граду Исезаки, наводи данас Би-Би-Си (ББЦ), додајући да је према подацима градске медицинске службе у Токију, од средине јуна до краја јула најмање 56 особа преминуло од топлотног удара.
Због високе температуре, власти су биле принуђене да обуставе и поједине железничке линије у страху да се шине не деформишу због топлоте.
Истовремено, у Јужној Кореји, у јулу је забележена рекордни низ од 22 "тропске ноћи", кад је температура ноћу била виша од 25 степени.
Како објашњава Би-Би-Си, ситуација у Кини и околним земљама је сушта супротност - поплаве широм земље односе животе и руше инфраструктуру.
У јужном делу Кине, реке се се излиле из корита, а на стотине летова отказано је или касни у Гвангџоу, где поплављене улице додатно погоршавају ширење вируса чикунгуња.
Пакистанска невладина организација "Save the Children" навела је да је барем четвртина школа у провинцији Панџаб оштећена.
У индијској савезној држави Утаранчал више од 100 људи се води као нестало након такозваног "cloudbursta", наглог локалног пљуска који је изазвао бујичне поплаве.
У Пакистану, од јуна до данас, због поплава је погинуло готово 300 људи, међу њима више од 100 деце.
Хонг Конг је такође забележио рекорд - за један дан пало је више од 350 мм кише, чиме је оборен рекод, а како наводи Би-Би-Си, у град годишње просечно падне око 2.400 мм кише.
Како истичу научници, учестали облици екстремних временских непогода последица су климатских промена, а процењена штета у погођеним регионима укупно износио два билиона америчких долара.