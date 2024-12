Док Русија напредује најбржим темпом од почетка рата 2022. године, Украјина покушава да напада руску нафтну инфраструктуру која финансира значајан део руског ратног економског система.



Руска противваздушна одбрана оборила је 84 беспилотне летелице изнад руских области, укључујући 36 изнад области Ростова, према подацима Министарства одбране.



The moment the oil depot / refinery in Novoshakhtinsk was hit. Locals say that the targets are still being shot down, and explosions are heard.

Вршилац дужности гувернера Ростова Јуриј Сљушар рекао је да је Украјина погодила област са најмање 13 пројектила и десетинама беспилотних летелица, што је изазвало пожар у рафинерији нафте Новошахтинску (иначе 10. највећој у Русији), која је више пута била мета Украјине. Током напада повређена је најмање једна особа, рекао је Сљушар. Пожар је угашен рано у четвртак.



The Ukrainian Armed Forces hit an oil refinery. It's on fire!!! There were a lot of drones, - local media.

За сада није јасно које је ракете Украјина лансирала на Ростов, иако је Кијев раније овог месеца погодио руски војни аеродром ракетама АТАЦМС америчке производње, што је изазвало велики руски напад на украјинску енергетску инфраструктуру.



Након одобрења администрације америчког председника Џозефа Бајдена, Украјина је 19. новембра напала Русију са шест АТАЦМС-а америчке производње, као и британским ракетама Сторм Shadow и ХИМАРС-има америчке производње 21. новембра.



With the Russian economy already on its knees, Ukraine takes out another of Putin's oil refineries, Novoshakhtisk with 173,000 barrels/day capacity, the 10th largest in Russia.



Rostov region.

Руски председник Владимир Путин, након тих напада, испалио је на Украјину 21. новембра нову хиперсоничну балистичку ракету средњег домета "Орешник".



Drones have attacked another oil depot in Russia, this time in Novoshakhtinsk, Rostov region. A massive fire has broken out.

Андриј Коваленко, шеф званичног украјинског Центра за борбу против дезинформација, написао је на Телеграму да је ракетни напад био усмерен на хемијску фабрику Каменски "која производи ракетно гориво специјализовано за компоненте чврстог горива за ракетне моторе".



Ројтерс није могао независно да провери извештаје са ратишта ни са једне стране.



