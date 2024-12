РУСИЈА ПОДРЖАВА ВЛАСТ, ”РЕАГОВАЋЕМО” Почело опкољавање Дамаска, АСАД остаје, ВОЈСКА се НЕ повлачи (Видео)

Портпарол побуњеничке коалиције коју предводи група Хајат Тахрир Ал Шам (ХТС) написао је на Телеграму да је почела "завршна фаза" њихове операције "опкољавања" Дамаска, пренео је Си-Ен-Ен (ЦНН), који није могао да потврди ове тврдње.

Сиријска војска је негирала да се њихове снаге повлаче из региона Дамаска, назвавши извештаје о њиховом повлачењу "лажном медијском кампањом.наоружаних терористичких организација са циљем ширења панике и страха међу цивилима у селима око Дамаска".

Безбедносна ситуација у Сирији се погоршала пошто су сиријске побуњеничке групе, предвођене организацијом Хајат Тахрир ал-Шам, ушле у два града у централној Сирији, Растан и Талбисех, и приближиле се трећем по величини сиријском граду, Хомсу.

From the heart of Al-Kiswah, rural Damascus.



People jumping on Assad regime tank.

